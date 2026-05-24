Al Menga ha presentato un manifesto dedicato a Massimo Dolcini, figura di rilievo nella grafica italiana. Dolcini è ricordato per aver trasformato il manifesto in uno strumento di educazione civica, usando ironia, creatività e pensiero. La mostra celebra la sua influenza nel settore, mettendo in evidenza il suo approccio innovativo e il ruolo che ha avuto nel plasmare la comunicazione visiva in Italia. La presentazione si è svolta in una sede dedicata, con interventi di vari esperti del settore.

Massimo Dolcini è stato una delle voci più lucide della grafica italiana ed ha trasformato il manifesto in uno strumento di educazione civica, fatto di ironia, creatività e pensiero. Partendo da questi presupposti al liceo artistico Mengaroni è nato il progetto “Un manifesto per Massimo Dolcini”. Il colpo d’occhio è stato notevole; chi passava davanti alla scuola ha trovato liceali intenti a serigrafare in tempo reale le magliette ispirate dai messaggi iconici di Dolcini. "Per tutto l’arco della mattinata – spiega la preside Serena Perugini – la piazza è stata animata dagli allievi del liceo entrati in contatto con i curiosi e i tanti passanti fermatisi ad ammirare sia i manifesti rielaborati dalla sezione di grafica che le magliette realizzate in tempo reale grazie ad un laboratorio speciale di stampa serigrafica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Menga "Un manifesto per Dolcini"

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