al direttore cerno il premio culturale acqua nocera

A Tommaso Cerno è stato conferito il Premio «Acqua Nocera Umbra Effervescenza» per il contributo offerto al giornalismo italiano attraverso un percorso professionale caratterizzato da indipendenza, libertà di pensiero e capacità di stimolare il dibattito pubblico. A Gloria Peritore è stato consegnato il Premio «Acqua Nocera Umbra Freschezza» per aver trasformato lo sport in uno strumento di crescita personale, empowerment e sensibilizzazione sociale, diventando un punto di riferimento soprattutto per le nuove generazioni. Il premio nasce con l'obiettivo di valorizzare personalità che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, rappresentano valori profondamente legati all'identità italiana, alla cultura del territorio e alla capacità di generare un impatto positivo nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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