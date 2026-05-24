Al Bano festeggia 83 anni | le frasi su Romina Power riaccendono il dibattito!

Da uominiedonnenews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Bano ha compiuto 83 anni con una celebrazione intima in compagnia di Loredana Lecciso e dei figli. La giornata è trascorsa senza eventi pubblici o festeggiamenti e si è concentrata su momenti familiari. Recentemente, le sue dichiarazioni su Romina Power hanno riacceso il dibattito pubblico.

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Al Bano ha festeggiato 83 anni in modo intimo, accanto a Loredana Lecciso e ai figli, scegliendo una giornata familiare e lontana dagli eccessi. Ma nel giorno del compleanno sono tornate al centro anche le tensioni con Romina Power, dopo alcune dichiarazioni dell’artista sulle polemiche recenti e sul loro rapporto ormai distante. Al Bano Carrisi ha spento 83 candeline scegliendo una celebrazione lontana dai grandi eventi e dai riflettori più invadenti. Il cantante di Cellino San Marco ha voluto vivere il compleanno in una dimensione privata, circondato dagli affetti più vicini: la compagna Loredana Lecciso e i figli. Una giornata raccolta, descritta dallo stesso artista con un tono quasi spirituale, più legato alla famiglia che alla mondanità. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

al bano festeggia 83 anni le frasi su romina power riaccendono il dibattito
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