Ainett Stephens | Rapirono mamma e mia sorella mai riavuto i corpi Dicevano che qui non avrei lavorato perché nera

Ainett Stephens ha dichiarato di aver subito il rapimento di sua madre e di sua sorella, senza aver mai recuperato i corpi. Ha anche riferito che le era stato detto che non avrebbe potuto lavorare nel paese a causa del suo colore della pelle. L'ex modella venezuelana, arrivata in Italia, ha avuto successo in televisione, anche se il suo obiettivo era diventare giornalista.

Ainett Stephens si racconta in una lunga intervista. L'ex modella venezuelana è arrivata in Italia dove ha avuto successo in tv, anche se il suo sogno sarebbe stato fare la giornalista. Racconta poi di sua madre e sua sorella rapite, poi dell'amato figlio Christopher. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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