Ci sono personaggi che restano impressi nel cuore del pubblico e Ainett Stephens è una di questi. Oggi splendida 44enne, l’ex indimenticabile Gatta Nera de Il Mercante in Fiera si è confessata in un’intervista al Corriere della Sera parlando del successo travolgente degli anni Duemila, della stima per i colleghi e dei drammi privati affrontati con grande coraggio. Le parole per Paolo Bonolis e Pino Insegno. Ripercorrendo la sua carriera televisiva, Ainett Stephens non ha risparmiato parole di profonda ammirazione per i grandi professionisti che ha incontrato lungo il percorso. Tra tutti spicca Paolo Bonolis, un nome che per lei ha sempre avuto una marcia in più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ainett Stephens, l’ex Gatta Nera su Bonolis: “Affascinante”. Il retroscena su Pino Insegno

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