Ai giardini della Giarina una panchina gialla contro il cyberbullismo

Da veronasera.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ai giardini della Giarina è stata inaugurata una panchina gialla, simbolo contro il cyberbullismo. L’installazione mira a sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovani, sui pericoli della rete e sulla necessità di chiedere aiuto. La panchina rappresenta un messaggio visibile e diretto, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e prevenzione. L’evento si inserisce in un’iniziativa locale per affrontare il tema del cyberbullismo attraverso simboli pubblici.

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Ai giardini della Giarina è stata inaugurata la panchina gialla contro il cyberbullismo, un segnale forte che Verona ha scelto di lanciare per sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, sui rischi della rete e sull’importanza di chiedere aiuto. L’iniziativa è dedicata a Vincent. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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