Ai giardini della Giarina una panchina gialla contro il cyberbullismo

Notizia in breve

Ai giardini della Giarina è stata inaugurata una panchina gialla, simbolo contro il cyberbullismo. L’installazione mira a sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovani, sui pericoli della rete e sulla necessità di chiedere aiuto. La panchina rappresenta un messaggio visibile e diretto, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e prevenzione. L’evento si inserisce in un’iniziativa locale per affrontare il tema del cyberbullismo attraverso simboli pubblici.