agrishow gran finale a villa caprile

Gran finale a Villa Caprile per l’Agrishow, l’appuntamento dell’istituto agrario "Cecchi", curato dall’Università dell’età libera di Pesaro e dedicato alla cultura, alla sostenibilità, alla musica, all’arte e alla valorizzazione del nostro territorio giunta alla sua 22ª edizione. Gli appuntamenti principali della giornata conclusiva si aprono oggi alle 17 al Salone degli Affreschi con "Versanti di versi. Il San Bartolo libro d’autore", incontro con il geografo Massimo Bini dedicato al paesaggio del Parco del San Bartolo e alla sua rappresentazione poetica e letteraria. Alle 18.30, sempre al Salone degli Affreschi, "Natura: madre generante o matrigna degenere?", lectio del filosofo Paolo Ercolani: una riflessione sul rapporto tra uomo, progresso e ambiente, e sul significato contemporaneo dell’idea di natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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