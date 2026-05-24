Agguato in strada è Emanuele Arillo l' uomo ferito gravemente dai killer

Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto in via Carrucci a Pianura, mentre si trovava a bordo della sua Fiat Panda. La sparatoria si è verificata nel pomeriggio e ha coinvolto più persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo sono risultate critiche. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per identificare i responsabili. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’agguato.

È Emanuele Arillo, 37 anni, l'uomo ferito nell'agguato avvenuto in via Carrucci a Pianura mentre viaggiava sulla sua Fiat Panda. Giunto all'ospedale San Paolo per i colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto all'addome e al braccio, versa ancora in condizioni gravissime. È stato sottoposto a un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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