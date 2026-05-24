Venerdì notte, una donna di 35 anni romena ha aggredito il coinquilino durante un litigio e ha cercato di mordere gli agenti intervenuti. La polizia di Cremona è arrivata sul posto e ha arrestato la donna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna ha opposto resistenza durante l'arresto, cercando di colpire e mordere gli agenti.

Litiga con il coinquilino e si scaglia contro i poliziotti. Venerdì notte la Polizia di Cremona ha arrestato una 35enne romena per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcolici, aveva ingaggiato una furibonda lite con l’uomo nel loro appartamento a due passi dal centro. Le urla non sono sfuggite ai vicini che hanno segnalato quanto accadeva al 112: pochi minuti dopo due equipaggi della Questura sono giunte all’abitazione. L’uomo, alla vista degli agenti, ha raccontato di essere stato aggredito dalla coinquilina che manifestava evidenti alterazioni psico-fisiche verosimilmente dovute all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredisce il coinquilino e tenta di mordere gli agenti

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