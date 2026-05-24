Durante un evento per il 165° anniversario dell’Esercito, è stato affrontato il tema dell’aforia digitale, ossia delle difficoltà di comunicazione e comprensione nell’infosfera moderna. Si è parlato di come la guerra cognitiva e l’instabilità semantica influenzino le informazioni condivise online. Nessuna decisione o azione concreta è stata annunciata; l’intervento si è concentrato sulla descrizione di questi fenomeni senza approfondimenti su possibili soluzioni.

Intervenendo alla celebrazione per il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il Capo di Stato Maggiore, generale Carmine Masiello, ha sottolineato la necessità di Forze Armate capaci di garantire deterrenza, resilienza fisica e tenuta morale, ribadendo come la componente umana resti il principale “sistema” sul campo di battaglia. Masiello si è soffermato sulla minaccia ibrida e sulla necessità di rendere donne e uomini in Divisa impermeabili alla guerra dell’informazione. Il conflitto russo-ucraino ne ha evidenziato le implicazioni: non soltanto massa critica e tenuta prolungata, ma guerra tecnologica e manipolazione percettiva come componenti integrate dello scontro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Aforia digitale. Guerra cognitiva e instabilità semantica nell’infosfera

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