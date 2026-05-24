Affluenza ore 23 ad Arezzo e Lucignano

Alle ore 23, alle elezioni comunali di Arezzo e Lucignano, si sono registrate le seguenti affluenze. A Arezzo, la percentuale di votanti è stata del 65%, mentre nel 2018 si attestava al 70%. A Lucignano, invece, l’affluenza è stata del 60%, rispetto al 66% delle ultime elezioni. I dati sono stati aggiornati fino a questo orario, confrontandoli con quelli delle consultazioni passate.

Ecco i dati dell'affluenza per le elezioni comunali di Arezzo e Lucignano alle ore 23. Di seguito il confronto con le elezioni precedenti.Arezzo ore 23: 45,6%Lucignano ore 23: 44,01%Come era andata la volta precedenteAlla fine del primo giorno di voto, nel 2020, ad Arezzo, l'affluenza alle 23 era. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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