Affluenza ore 19 ad Arezzo e Lucignano

Alle ore 19, l’affluenza alle elezioni comunali di Arezzo e Lucignano si è attestata a un livello specifico rispetto alle precedenti consultazioni. I dati disponibili indicano la percentuale di votanti registrata in entrambe le città, confrontata con quella delle elezioni passate alla stessa ora. Non sono stati forniti dettagli sui numeri esatti o sulle variazioni percentuali.

Ecco i dati dell'affluenza per le elezioni comunali di Arezzo e Lucignano alle ore 19 e il confronto con le elezioni precedenti. Si nota un lieve calo ad Arezzo.Arezzo ore 19: 33,75%Lucignano ore 19: 31,62%Come era andata la volta precedenteNel primo giorno di voto, domenica 20 settembre 2020, ad. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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