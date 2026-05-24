Affluenza ore 12 | i dati di Arezzo e Lucignano

Notizia in breve

Alle ore 12, l’affluenza alle urne nelle elezioni comunali di Arezzo e Lucignano si attesta su livelli inferiori rispetto alla stessa ora delle precedenti consultazioni. Secondo le prime stime, in entrambe le città meno cittadini hanno già espresso il loro voto rispetto a cinque anni fa. I dati si riferiscono alle prime ore di apertura dei seggi e non sono ancora definitivi.