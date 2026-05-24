Affluenza ore 12 | i dati di Arezzo e Lucignano

Da arezzonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 12, l’affluenza alle urne nelle elezioni comunali di Arezzo e Lucignano si attesta su livelli inferiori rispetto alla stessa ora delle precedenti consultazioni. Secondo le prime stime, in entrambe le città meno cittadini hanno già espresso il loro voto rispetto a cinque anni fa. I dati si riferiscono alle prime ore di apertura dei seggi e non sono ancora definitivi.

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Ecco i primi dati sull'affluenza per le elezioni comunali di Arezzo e Lucignano. Un po' più bassa rispetto al primo rilevamento delle votazioni precedenti. Ci sono anche delle motivazioni legate sia alla modalità di voto che a quella del rilevamento.Arezzo ore 12: 12,94%Lucignano ore 12: 11,92%Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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