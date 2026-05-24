Affluenza in crescita alle ore 12 ha votato il 13,85% degli elettori

Alle ore 12, 7.098 persone hanno votato, pari al 13,85% degli elettori iscritti. L’affluenza in città è in aumento rispetto alle precedenti consultazioni.

Affluenza in crescita nella città di Agrigento dove alle ore 12 hanno votato 7.098 che, in termini di percentuale equivale al 13,85%. C'è, di fatto, un +0,72% rispetto allo stesso rilevamento delle precedenti amministrative quando alle urne si era recato il 13,13% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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