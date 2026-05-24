Alle ore 12 di domenica 24 maggio 2026, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali a livello nazionale si attesta al 14,74 per cento. Il dato provvisorio, pubblicato dal portale del Ministero dell’Interno, indica una leggera diminuzione rispetto alla tornata precedente. Non sono stati forniti dettagli sui singoli comuni o sulle variazioni rispetto alle precedenti consultazioni.

Affluenza comunali: alle ore 12 di oggi, domenica 24 maggio 2026, il dato nazionale provvisorio rilevato da Eligendo, il portale del Ministero dell’Interno dedicato ai risultati elettorali, si attesta al 14,74%. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, il dato era pari al 15,75%. Le sezioni rilevate risultano 6.278 su 6.278, secondo il quadro nazionale pubblicato da Eligendo. Il primo dato sull’ affluenza alle comunali offre quindi una fotografia ancora parziale, ma politicamente significativa, della partecipazione degli elettori al voto. Come sempre, il dato delle ore 12 rappresenta solo il primo step della giornata elettorale: saranno soprattutto le rilevazioni successive a indicare con maggiore chiarezza l’andamento della partecipazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Affluenza comunali alle ore 12: dato nazionale al 14,74%, in lieve calo rispetto alla precedente tornata

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