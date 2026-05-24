Alle 12, l’affluenza alle elezioni comunali 2026 si attesta appena sopra il 14,5 per cento. Quando sono state conteggiate circa la metà delle sezioni, si registra un leggero calo rispetto alle precedenti consultazioni. I dati sono disponibili in tempo reale e mostrano variazioni città per città, con alcune aree che registrano percentuali inferiori rispetto alle precedenti elezioni amministrative.

Venezia, 24 maggio 2026 – Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative 2026. Quando è pervenuta circa la metà delle sezioni, il dato complessivo delle 12 si attesta appen sopra il 14,5%. Nella precedente tornata elettorale, alla stessa ora, era del 15,41%. Qui l’affluenza in tempo reale, comune per comune Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il rinnovo di oltre 740 giunte comunali, con eventuale ballottaggio per i comuni con più di 15mila abitanti, fissato per il 7 e l’8 giugno. L’unico capoluogo di regione coinvolto è Venezia, 14 i capoluoghi di provincia. Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Affluenza comunali 2026 in diretta, in calo alle 12. I dati città per città in tempo reale

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