Affluenza alle ore 19 | tre paesi superano il 40% urne disertate invece a Raffadali

Da agrigentonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 19, tre comuni dell'Agrigentino hanno registrato un’affluenza superiore al 40% alle urne. Si tratta di Cammarata, Sambuca di Sicilia e Villafranca Sicula. Invece, a Raffadali, le urne sono state poco frequentate, con una partecipazione sotto questa soglia. La situazione varia tra i diversi paesi della provincia, con alcune località che mostrano una maggiore affluenza rispetto ad altre.

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Cammarata, Sambuca di Sicilia e Villafranca Sicula. Sono questi i paesi dell'Agrigentino dove, alle ore 19, è stato oltrepassato il 40% di affluenza alle urne. A Cammarata, che continua a rispondere meglio degli altri, si è arrivati addirittura al 43,40%. La più bassa percentuale è stata invece. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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