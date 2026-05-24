Affluenza alle ore 19 | hanno votato 18.730 il 36.53% agrigentini

Alle ore 19, 18.730 cittadini di Agrigento, su 51.266 aventi diritto, avevano già espresso il loro voto, pari al 36,53%. La partecipazione alle urne si registra in aumento rispetto alle precedenti consultazioni di questa fascia oraria. La percentuale di votanti continua a crescere nel pomeriggio, con gli elettori che si recano ai seggi per esprimere la loro preferenza. Nessun dato aggiornato oltre le 19 è ancora disponibile.

Sono stati 18.730 - sui 51.266 aventi diritto - gli agrigentini che alle ore 19 sono risultati essere già andati alle urne. La percentuale di affluenza è del 36.53%. Alla precedente tornata elettorale, sempre allo stesso orario, l'adesione alla consultazione si era fermata al 34,48%. Al momento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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