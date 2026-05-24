La sospensione dell’ordine esecutivo sul'intelligenza artificiale firmato dall’ex presidente ha generato divisioni all’interno del Partito Repubblicano. La decisione arriva dopo un dibattito acceso sulla regolamentazione e l’affidabilità dell’AI. Nessuna proposta concreta è stata adottata, e il tema rimane al centro di tensioni politiche. La misura sospesa mirava a regolare lo sviluppo e l’uso della tecnologia, ma ora la questione resta aperta.

La recentissima sospensione dell’ Executive Order del Presidente Donald Trump in materia di Intelligenza Artificiale è l’indice di uno scontro politico tra due visioni che si oppongono all’interno del Partito Repubblicano. L’ordine esecutivo avrebbe dovuto introdurre controlli federali preventivi sui modelli AI di frontiera, ma è stato congelato dopo settimane di pressioni incrociate. Da un lato c’è la “Silicon Valley trumpiana” (Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen), che vede l’affermazione del primato internazionale degli Stati Uniti nell’AI fondato sulla velocità e si oppone a ogni forma di regolazione. Questa visione è sintetizzata nel manifesto “The Techno-Optimist” di Andreessen. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Affidabilità dell’AI: valutare o regolare? L’opinione di Mayer

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