Un concorrente valdostano ha vinto un assegno da 80.000 euro durante la trasmissione televisiva. La sua strategia ha portato a un risultato positivo, nonostante le sfide nel gioco dei pacchi. Il partecipante ha dichiarato di essere soddisfatto e di aver goduto dell’esperienza. La puntata si è conclusa con il premio più consistente assegnato all’ultimo pacco aperto. La trasmissione si è svolta senza ulteriori incidenti o contestazioni.

Dopo un periodo poco proficuo, Affari Tuoi ha finalmente scacciato via la negatività e la mediocrità, festeggiando una grande vittoria insieme al valdostano Gilles e a suo fratello Henry. I due ragazzi hanno fatto tremare il tabellone, arrivando fino al finale con tre pacchi di altissimo valore, tra cui l’ambitissimo montepremi da 300.000 euro. La loro è stata una partita intensa, combattuta fino all’ultimo respiro, proprio come due fratelli che non mollano mai. Gilles viene da Brusson, un piccolo comune in Val d’Ayas che conta circa 800 abitanti. È un ragazzo volenteroso, che d’inverno insegna a sciare mentre, nel resto dell’anno, lavora nell’azienda agricola di famiglia, dedicata alla cura di vacche da latte e da carne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, il valdostano Gilles non perde il sorriso e intasca una cifra altissima: ‘mi accontento e godo’

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