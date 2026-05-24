Affari Tuoi Gilles osa e si ferma nel momento giusto la sua è la partita perfetta | È solo fortuna

Durante una recente puntata di Affari Tuoi, un concorrente della Valle d'Aosta ha giocato in modo impeccabile, fermandosi al momento giusto. La sua strategia ha incluso una serie di scelte fortunate che lo hanno portato a evitare una grande delusione alla fine del gioco. Gilles, il concorrente, ha dichiarato che il suo successo è stato principalmente frutto di fortuna, e la sua partita è risultata priva di errori dal primo all'ultimo turno.

La partita del concorrente della Valle d'Aosta è perfetta dal primo all'ultimo tiro, compresa la scelta finale che gli evita una gigantesca delusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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