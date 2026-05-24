Aereo fuori controllo poi lo schianto | uomo muore sul colpo

Un aereo ultraleggero partito da Bedizzole è precipitato in una scarpata vicino a un vigneto a Polpenazze del Garda. L’evento è avvenuto poco dopo il decollo e l’aereo si è schiantato al suolo, causando la morte immediata del pilota. Non ci sono altri feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Partito poco prima da Bedizzole, un aereo ultraleggero è improvvisamente precipitato al suolo, schiantandosi in una scarpata a ridosso di un vigneto a Polpenazze del Garda. A bordo del velivolo c’era soltanto il pilota. L’impatto è stato devastante e fatale: Guido Barbi, 74enne residente a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Incidente aereo New York, il momento dello schianto con il camion dei pompieri a LaGuardia

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