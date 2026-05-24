aeffe spiraglio di luce spunta un compratore e stop ai licenziamenti

Un compratore si fa avanti per Aeffe, interrompendo i licenziamenti annunciati. La società, con sede a San Giovanni in Marignano, si trova in difficoltà finanziarie e sta attraversando una fase di ristrutturazione. La trattativa con il potenziale acquirente mira a salvaguardare i posti di lavoro e a rilanciare il marchio. La decisione potrebbe cambiare il futuro dell’azienda, storicamente legata a brand di alta moda. La vendita è ancora in corso e non ci sono comunicazioni ufficiali sui dettagli.

Nel cuore produttivo di San Giovanni in Marignano, il lusso cambia pelle. Aeffe, storica roccaforte di brand come Moschino e Alberta Ferretti, si prepara a una metamorfosi cruciale per superare la tempesta finanziaria. Un riassetto che arriva al culmine di forti tensioni. L’azienda aveva infatti aperto una procedura per 221 licenziamenti tra le sedi di San Giovanni e Milano, arrivando finora a 120 esuberi effettivi. La transizione è guidata dall’offerta preliminare di Oxy Capital, volta a lanciare un vero e proprio salvagente al gruppo. I conti richiedevano un intervento tempestivo: l’assemblea straordinaria ha certificato un patrimonio netto in rosso per 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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