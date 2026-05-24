adisu umbria inaugurati i giardini a perugia

I giardini dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario a Perugia sono stati ufficialmente inaugurati dopo lavori di rinnovamento. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e studenti, creando un’occasione di socialità nel centro della città. La giornata si è svolta con momenti di aggregazione, sottolineando il ruolo del luogo come spazio pubblico dedicato alla comunità universitaria e residente.

Con una giornata di partecipazione, socialità e comunità nel cuore del del capoluogo umbro sono stati inaugurati i rinnovati giardini dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario a Perugia. "Questo spazio è stato oggetto di una riqualificazione importante da parte dell’Agenzia perché crediamo che un patrimonio pubblico non debba rimanere chiuso, ma restituito alla città e alla comunità studentesca" ha spiegato l’amministratore unico di Adisu Giacomo Leonelli. "Abbiamo già seguito questa visione con altri interventi, come quello della Chiesa di San Benedetto dei Condotti" ha aggiunto. "Anche i Giardini - ha spiegato Leonelli - potranno ospitare eventi e iniziative compatibili con il luogo, diventando uno spazio vivo e aperto alla partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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