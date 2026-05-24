Dopo la partita tra Napoli e Udinese, Antonio Conte ha annunciato la sua decisione di lasciare la squadra. L’allenatore ha deciso di rinunciare all’ultimo anno del contratto, terminando così il suo incarico con il club. L’addio avviene subito dopo la sfida, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati. La decisione segna la fine del suo ciclo alla guida del Napoli.

Antonio Conte lascia il Napoli dopo la sfida con l’Udinese: l’allenatore rinuncia all’ultimo anno di contratto e chiude il ciclo con De Laurentiis. Conte abbandona la panchina: l’ultima partita è contro l’Udinese. La stagione di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri termina questa sera. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha deciso di rescindere l’accordo che lo legava a De Laurentiis per un’ulteriore annata. Non si tratta di una sorpresa: la decisione circola da una settimana negli ambienti napoletani e trova conferma nei movimenti del tecnico pugliese. Conte ha scelto di interrompere il rapporto consensualmente, rinunciando ai compensi dovuti per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Conte, spunta l’ipotesi annuncio: riguarda Napoli-Udinese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, futuro Conte? Spunta una nuova ipotesi: avete sentito?A Napoli si continua a parlare del futuro della panchina, con il nome di Antonio Conte ancora al centro delle discussioni.

Gasperini al Napoli? Spunta l’ipotesi se Conte accetta la Nazionale, i dettagliNelle ultime ore si è discusso di una possibile sostituzione sulla panchina del Napoli, qualora l’attuale allenatore della nazionale accettasse...

Temi più discussi: Repubblica - Conte verso l'addio al Napoli: spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno alla Juventus se salta Spalletti; Addio Conte, lo confermerà De Laurentiis: spunta la data dell’annuncio – Sky; Conte verso l’addio al Napoli: spunta la Nazionale; Napoli-Conte, il divorzio è servito.

L’addio di #Conte al #Napoli continua a far discutere e ora spunta un dettaglio curioso. Il Like dell’ex azzurro #NoaLang alla notizia riportata da Fabrizio Romano. Un gesto che non è passato inosservato. #calcionews24 x.com

Napoli-Conte, è un addio senza strappi: spunta una novitàNapoli-Udinese sarà l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al termine della gara del Maradona le strade del tecnico salentino e de ... tuttonapoli.net

Rasmus Hojlund su IG - Messaggio di addio allo United reddit

Conte e Napoli: Analisi dell’Addio e Speculazioni sul Prossimo AllenatoreScopri le ragioni dell'addio di Conte al Napoli e le prospettive future. Un viaggio tra emozioni, strategie calcistiche e l'attesa per il nuovo allenatore della panchina azzurra. calciotoday.it