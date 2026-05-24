Addio ad Antonio Mariucci il professore che ha formato i giovani professionisti della capitale della grafica

Da perugiatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morto oggi all’età di 91 anni il professor Antonio Mariucci, riconosciuto come figura di riferimento nel settore scolastico e nella comunità locale. È stato docente e formatore di numerosi giovani professionisti nel campo della grafica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dell’istruzione e della formazione nella regione. La salma sarà sepolta in forma privata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È scomparso oggi all’età di 91 anni, il professor Antonio Mariucci, figura di riferimento del panorama scolastico e della comunità Tifernate.Dalla cattedra dell’Ipsia (la scuola di arti grafiche) ha plasmato e tirato su intere generazioni di studenti che poi hanno costituto l’asse portante di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Addio ad Alberto Amatucci, il giurista che ha formato generazioni nel silenzio della dedizioneL'Irpinia piange la scomparsa di Alberto Amatucci, un giurista noto nel foro di Avellino.

Leggi anche: Addio al professore Pietro Leo, il chirurgo agrigentino che ha formato generazioni di medici

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web