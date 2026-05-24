Addio ad Antonio Mariucci il professore che ha formato i giovani professionisti della capitale della grafica
È morto oggi all’età di 91 anni il professor Antonio Mariucci, riconosciuto come figura di riferimento nel settore scolastico e nella comunità locale. È stato docente e formatore di numerosi giovani professionisti nel campo della grafica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dell’istruzione e della formazione nella regione. La salma sarà sepolta in forma privata.
È scomparso oggi all’età di 91 anni, il professor Antonio Mariucci, figura di riferimento del panorama scolastico e della comunità Tifernate.Dalla cattedra dell’Ipsia (la scuola di arti grafiche) ha plasmato e tirato su intere generazioni di studenti che poi hanno costituto l’asse portante di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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