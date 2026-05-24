È morto uno dei fondatori del Consorzio del Cuoio, figura di spicco nel settore conciario del Comprensorio. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nell’industria locale, grazie a anni di impegno e passione. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della concia, che lo ricorda come uno dei protagonisti storici della regione.

Il mondo conciario del Comprensorio del Cuoio ha perso uno dei protagonisti storici, un uomo che ha segnato profondamente il territorio con impegno, dedizione, passione, e visione imprenditoriale. Venerdì mattina – viene resi noto – è venuto a mancare Franco Valori, molto stimato e conosciuto alle comunità di San Miniato, Ponte a Egola e Santa Croce sull’Arno per il suo ruolo di co-fondatore del Consorzio Conciatori nel 1967, importante realtà che riunisce l’imprenditoria delle pelle e del cuoio nel Comune di San Miniato. "Franco aveva due amori: la famiglia e la conceria, nessuno potrà mai sapere se ne amasse una più dell’altra – ricorda la nipote Ines Valori, in un breve testo nel quale sottolinea l’immenso affetto che la lega alla figura del nonno –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Valori. Fu tra i fondatori de Consorzio

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