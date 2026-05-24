È scomparso l’enologo che ha inventato il Crodino, la nota bibita analcolica. La sua ricetta originale, mantenuta segreta, combina acqua minerale e ingredienti specifici che hanno dato vita a un prodotto iconico. La creazione del Crodino ha richiesto competenze tecniche e una particolare attenzione alla formulazione. La sua morte rappresenta la perdita di un protagonista della storia delle bevande analcoliche italiane.

? Punti chiave Come ha fatto un enologo a trasformare l'acqua minerale in un mito?. Quali ingredienti segreti compongono la ricetta originale del Crodino?. Perché la visione di Gozzelino cambiò per sempre il destino di Crodo?. Chi ha guidato la trasformazione del prodotto dalle sorgenti alla tavola?.? In Breve Produzione iniziale di 53.835 bottigliette nel 1965 presso le Terme di Crodo Spa.. Ricetta basata su vaniglia, zenzero, assenzio e affinamento in botti di rovere.. Premio Ginocchi d'Oro nel 2016 e cittadino onorario di Crodo nel 2021.. Funerali previsti martedì 26 maggio alle ore 10 nella parrocchia di Rivoli.. L’enologo piemontese Maurizio Gozzelino è deceduto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio all’età di 91 anni, lasciando un vuoto profondo nella storia della Val d’Ossola e dell’aperitivo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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