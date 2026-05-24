Ad Antillo l' esercitazione boschiva contro gli incendi
A Antillo si è svolta un’esercitazione contro gli incendi boschivi, organizzata dal Dipartimento regionale di Protezione Civile Sicilia. L’attività ha coinvolto i volontari di Protezione Civile, che hanno messo in pratica le tecniche di intervento e gestione degli incendi nelle aree verdi. L’operazione ha visto l’impiego di attrezzature e mezzi specifici, con l’obiettivo di mantenere e migliorare le capacità operative dei partecipanti.
Si svolta nel Comune di Antillo, l’esercitazione Antincendio Boschivo organizzata dal DRPC Sicilia per il mantenimento delle capacità operative dei Volontari di Protezione Civile. L’Associazione Radioamatori Peloritani OdV, che è stata attivata oltre che per l’Aib anche per le TLC, ha curato il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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