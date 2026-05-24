Ad Antillo l' esercitazione boschiva contro gli incendi

Da messinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Antillo si è svolta un’esercitazione contro gli incendi boschivi, organizzata dal Dipartimento regionale di Protezione Civile Sicilia. L’attività ha coinvolto i volontari di Protezione Civile, che hanno messo in pratica le tecniche di intervento e gestione degli incendi nelle aree verdi. L’operazione ha visto l’impiego di attrezzature e mezzi specifici, con l’obiettivo di mantenere e migliorare le capacità operative dei partecipanti.

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Si svolta nel Comune di Antillo, l’esercitazione Antincendio Boschivo organizzata dal DRPC Sicilia per il mantenimento delle capacità operative dei Volontari di Protezione Civile. L’Associazione Radioamatori Peloritani OdV, che è stata attivata oltre che per l’Aib anche per le TLC, ha curato il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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