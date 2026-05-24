Ad Antillo l' esercitazione boschiva contro gli incendi

Notizia in breve

A Antillo si è svolta un’esercitazione contro gli incendi boschivi, organizzata dal Dipartimento regionale di Protezione Civile Sicilia. L’attività ha coinvolto i volontari di Protezione Civile, che hanno messo in pratica le tecniche di intervento e gestione degli incendi nelle aree verdi. L’operazione ha visto l’impiego di attrezzature e mezzi specifici, con l’obiettivo di mantenere e migliorare le capacità operative dei partecipanti.