L'incontro tra i rappresentanti amministrativi e Cesar Acqua & Sapone previsto per martedì prossimo è stato rinviato all’8 giugno. La riunione avrebbe dovuto affrontare la vertenza tra Cesar Logimer e Acqua & Sapone di Piancastagnaio. La sede regionale ha comunicato il cambio di data, senza indicare le motivazioni del rinvio. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito riguardo alla discussione originariamente programmata.

Salta l’incontro previsto per martedì prossimo presso la sede regionale tra i rappresentanti amministrativi e quelli di Cesar Acqua Sapone per la vertenza Cesar Logimer Acqua e Sapone di Piancastagnaio. L’azienda si è detta disponibile ad un incontro il prossimo 8 giugno in video conferenza. Venerdì mattina presso il sito produttivo di Casa del Corto si è tenuta un’assemblea molto tesa tra i lavoratori alle presenza delle organizzazioni sindacacali di categoria Filcams Cgil Siena, Cisl Fisascat Siena e Uiltucs Toscana area Siena e le maestranze. Che hanno criticato fortemente la decisione di Cesar giudicata grave, inaccettabile e profondamente irrispettosa verso una vertenza che riguarda il futuro di 56 addetti il cui sito è stato incorporato appunto da Cesar Spa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua & Sapone, slitta all’8 giugno il tavolo di salvaguardia

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