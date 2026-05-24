Entro un mese si concluderà formalmente la procedura concorsuale di Acmar, che prevede il bilancio approvato con un ricavo di 48 milioni nel 2026. La società ha confermato il via libera al bilancio e si prepara a un nuovo periodo operativo. La procedura, che dura da tempo, si avvicina alla conclusione ufficiale, aprendo la strada a nuove attività.

Entro un mese si chiude, anche formalmente, la procedura concorsuale e per Acmar inizia un nuovo periodo. Intanto il 2025 è andato decisamente bene. I dati sono stati resi noti ieri all’hotel Mattei, in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2025 della Cooperativa, giunta al 75°anno di esercizio; tra gli ospiti il presidente del Terminal Container Ravenna (gruppo Sapir) Giannantonio Mingozzi che, ringraziando per l’invito il presidente Sebastiano Cusumano e il direttore Diego Caiconti, si è complimentato per "gli ottimi risultati di bilancio, il portafoglio lavori in continua crescita così come il personale dipendente e la qualità dei lavori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acmar, ok al bilancio : "E nel 2026 chiuderemo con 48 milioni di ricavi"

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