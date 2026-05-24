Un incendio doloso ha interessato il lido Esagono a Aci Castello, con il fuoco che ha raggiunto le aree vicino agli scogli. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno provocato danni alle strutture e alla vegetazione. Le forze dell’ordine stanno indagando su come i responsabili siano riusciti a entrare e muoversi senza essere individuati, e stanno cercando eventuali tracce lasciate lungo il percorso degli scogli.

? Domande chiave Come hanno fatto i responsabili a evitare i controlli del lungomare?. Quali tracce hanno lasciato i vandali lungo il percorso degli scogli?. Perché hanno scelto proprio la legna vicino alla zona relax?. Come influirà questo attacco sulla sicurezza degli altri lidi locali?.? In Breve Autori hanno raggiunto la zona solarium via scogli durante la notte tra sabato e domenica.. Carabinieri di Aci Castello e compagnia di Acireale collaborano per identificare i responsabili.. Fiamme hanno distrutto la legna accumulata per la costruzione di una piattaforma.. L'episodio evidenzia la vulnerabilità dei lidi costieri lungo il lungomare di Aci Castello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aci Castello, rogo doloso al lido Esagono: arrivano via scogli

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