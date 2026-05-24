Un accordo tra Iran e Stati Uniti potrebbe portare alla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma secondo analisti ci vorrà circa un mese per tornare alla normalità sui mercati del petrolio. Tuttavia, il ripristino della piena disponibilità di carburanti raffinati potrebbe richiedere fino a sei mesi. La possibile tregua non garantisce un immediato ritorno ai livelli preconflictuali di produzione e approvvigionamento.

Il possibile cessate il fuoco tra Iran e Usa in vista di un accordo definitivo dirada le nubi sull’economia mondiale ma non ci riporterà subito alla normalità per quanto riguarda i prezzi – e soprattutto la disponibilità fisica – di petrolio e carburanti raffinati. Anche in caso di riapertura dello stretto di Hormuz, ha spiegato il capo economista e responsabile della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice, per tornare alla situazione pre 28 febbraio ci vorrà “un mese per i flussi petroliferi e 3-6 mesi per i prodotti raffinati, chimici e alluminio”. Anche se l’effetto sulle quotazioni potrebbe manifestarsi già “prima sul mercato dei future se l’accordo sarà convincente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accordo Iran-Usa, “anche se Hormuz riapre ci vorrà un mese per tornare alla normalità sul petrolio”. Fino a 6 mesi per i carburanti raffinati

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GUERRA USA-IRAN, HORMUZ RIAPERTO: LALLARME ORA È SULLEUROPA | GENERALE GIALLONGO

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