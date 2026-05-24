Accademici contro appassionati Vitruvio infiamma il dibattito in città

Notizia in breve

La Basilica di Vitruvio è al centro di un acceso dibattito in città. Accademici e appassionati si confrontano sulla gestione e il futuro del sito. La discussione si concentra sulle scelte di restauro e valorizzazione dell’edificio storico. Non sono state ancora prese decisioni definitive, ma le opinioni divergono tra chi sostiene interventi più conservativi e chi chiede un approccio più innovativo. La questione rimane aperta, con diverse proposte in fase di valutazione.