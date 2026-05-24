Abusi e maltrattamenti alla Flotilla | l’Idf scarica le responsabilità sulle forze gestite da Ben-Gvir

Le forze di sicurezza israeliane hanno intercettato la nave della Flotilla in modo legale e hanno trasferito gli attivisti in Israele seguendo le procedure stabilite. Tuttavia, sono state segnalate accuse di abusi e maltrattamenti nei confronti degli attivisti durante le operazioni. Le responsabilità vengono attribuite alle forze gestite da un ministro, mentre l’esercito israeliano ha precisato di aver agito nel rispetto delle norme.

Hanno intercettato la Global Sumud Flotilla in modo legale, hanno trasferito gli attivisti in Israele secondo le procedure e il loro diritti. E le vessazioni? I pestaggi e le denunce di abusi? Per il servizio penitenziario e per le forze armate non si è trattato di loro uomini. Questa in sostanza la posizione di Tel Aviv, dopo l’ultimo fermo della Global Sumud, che ha fatto discutere e indignare anche in Italia con connazionali e cittadini europei malmenati, ammanettati, bendati e sbeffeggiati dai soldati durante il loro fermo. In una dichiarazione rilasciata a Repubblica, l’ufficio del portavoce delle Israeli Defence Forces ha affermato che esistono protocolli precisi per garantire un trattamento corretto dei partecipanti alla Flotilla e che, al momento, non risultano violazioni documentate. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abusi su Flotilla, Idf si dissocia: nel mirino guardie controllate da Ben GvirL'esercito israeliano ha annunciato di aver preso le distanze dalle accuse di abusi su membri della flottiglia, precisando di aver dato istruzioni...

Flotilla, l’esercito nega abusi: polemica sulle guardie di Ben-GvirL’esercito ha negato di aver commesso abusi durante la detenzione delle persone a bordo delle navi.

Temi più discussi: Flotilla, i legali preparano il dossier degli orrori: Taser, abusi sessuali e veli strappati; Flotilla, violentata una delle attiviste. Ben Gvir è bandito dalla Francia; Flotilla, Italia chiede all’Europa sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir; In aumento l'avversione verso Israele a seguito del video di Ben Gvir e degli abusi contro gli attivisti della GSF.

Abusi su Flotilla, l’Idf si tira fuori. Nel mirino finiscono le guardie controllate da Ben-GvirL’esercito israeliano a Repubblica: Gli ordini impongono un trattamento rispettoso. Non ci risultano episodi specifici a carico dei soldati che abbiano ... repubblica.it

Flotilla, violentata una delle attiviste. Ben Gvir è 'bandito' dalla FranciaLa Francia non attende l'Europa. E fa un passo in più: in attesa delle sanzioni al ministro per la Sicurezza israeliano, Itamar Ben-Gvir, che ha diffuso le immagini con gli ... ilgazzettino.it

Attivisti della flottiglia Global Sumud arrivano a Roma dopo il loro rilascio dalla custodia israeliana reddit