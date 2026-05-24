Abbiamo già ricevuto 860 richieste

Sono state già ricevute 860 richieste di iscrizione ai centri estivi. L’assessora ha segnalato un aumento delle richieste da parte delle famiglie, in particolare per i bambini tra i 3 e i 6 anni. La crescita riguarda principalmente questa fascia di età, senza precisare numeri specifici rispetto all’anno precedente. La richiesta complessiva è superiore rispetto a quella registrata in passato.

Assessora Baredi, è aumentata la richiesta di partecipazione ai centri estivi da parte delle famiglie cesenati? "C’è aumento della richiesta in particolare nella fascia 3 – 6 anni. Rispetto lo scorso anno abbiamo 90 richieste in più". Quanti bambini accoglierete quest’anno? "Ad oggi abbiamo ricevuto 860 richieste per bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni. Di questi, 690 bambini ricevono un contributo comunale, regionale e ministeriale". Con che criterio valutate le iscrizioni? "In primo luogo diamo la precedenza ai bambini con disabilità, e quest’anno sono più di 100. Per gli altri la famiglia può chiedere un contributo se è nella fascia da 0 a 26mila euro di Isee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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