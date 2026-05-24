Un maxi tamponamento sull'A4 a Duino ha coinvolto tre auto e un furgone, provocando tre feriti. Il traffico è stato bloccato per diverse ore. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati estratti i feriti dai veicoli o sulle cause precise dell’incidente. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche della collisione e le ragioni che hanno portato allo scontro tra i veicoli.

? Domande chiave Come sono stati estratti i feriti dalle lamiere dei veicoli?. Cosa ha causato la collisione tra le tre auto e il furgone?. Chi erano gli otto occupanti coinvolti nello scontro a Duino?. Come è stato gestito il traffico con la chiusura delle corsie?.? In Breve Coinvolti quattro veicoli tra tre auto e un furgone al km 518+500.. Otto persone presenti sui mezzi coinvolti durante l'impatto delle ore 10:00.. Vigili del Fuoco di Opicina e polisoccorso centrale hanno gestito i feriti.. Traffico deviato sulla corsia di emergenza per liberare la carreggiata a Duino.. Tre persone sono finite in ospedale dopo un violento maxi tamponamento avvenuto ieri mattina lungo l’autostrada A4 a Duino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A4, maxi tamponamento a Duino: 3 feriti e traffico bloccato

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