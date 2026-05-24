Un tamponamento in galleria sull'autostrada A12 ha causato il ferimento di otto persone, tra cui quattro bambini. L’incidente si è verificato all’interno del tunnel, coinvolgendo almeno due veicoli. Due bambini sono stati trasportati in codice rosso, mentre gli altri feriti sono stati assistiti sul posto. Le condizioni dei due bambini rimangono critiche, senza ulteriori dettagli sulle loro condizioni. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

? Punti chiave Come sono avvenute le dinamiche del tamponamento all'interno del tunnel?. Quali sono le condizioni attuali dei due bambini in codice rosso?. Perché l'incidente ha causato il blocco totale fino a Brugnato?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità meccaniche o umane del sinistro?.? In Breve Due bambini in codice rosso trasportati in elicottero al Gaslini di Genova.. Code di quattro chilometri tra Carrodano e il nodo di Brugnato.. Polizia stradale di Spezia indaga sulle cause meccaniche o umane del tamponamento.. Minori coinvolti di età compresa tra quattro mesi e quindici anni.. Otto persone sono rimaste ferite dopo un violento tamponamento avvenuto nella galleria dell’autostrada A12 tra Carrodano e Deiva Marina, coinvolgendo un veicolo con a bordo sette passeggeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A12, caos in galleria: 8 feriti tra cui 4 bambini dopo il tamponamento

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