A Veronafiere Experience Retail la prima fiera italiana dedicata al punto vendita
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Il retail italiano si trova in una fase di piena trasformazione. Gli investimenti digitali hanno raggiunto quasi il 5% del fatturato e oltre il 70% dei retailer è già impegnato in strategie omnicanale e progetti di innovazione in-store. Per rispondere a questa evoluzione nasce in Italia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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