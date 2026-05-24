A Veronafiere Experience Retail la prima fiera italiana dedicata al punto vendita

Il retail italiano si trova in una fase di piena trasformazione. Gli investimenti digitali hanno raggiunto quasi il 5% del fatturato e oltre il 70% dei retailer è già impegnato in strategie omnicanale e progetti di innovazione in-store. Per rispondere a questa evoluzione nasce in Italia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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