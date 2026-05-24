A Trecate una giornata per pulire il Parco del Ticino dai rifiuti
A Trecate si svolge una giornata dedicata alla pulizia del Parco del Ticino, con l’obiettivo di rimuovere rifiuti e plastica abbandonati nell’area. L’iniziativa coinvolge volontari che si dedicano alla raccolta dei rifiuti lungo i sentieri e nelle zone più colpite. L’evento mira a migliorare la condizione del parco e sensibilizzare sull’importanza di rispettare gli spazi naturali. Nessuna informazione è stata fornita sui partecipanti o sulle organizzazioni coinvolte.
Il Parco del Ticino e Lago Maggiore sarà al centro di una giornata di pulizia ambientale per rimuovere i rifiuti e la plastica abbandonati. L'appuntamento è fissato per il 26 maggio a Trecate, in provincia di Novara, e nasce dalla collaborazione tra l'Ente di gestione delle aree protette e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Parco del Ticino, salvato capriolo rimasto imbrigliato in una rete di recinzioneUn capriolo rimasto intrappolato in una rete di recinzione è stato soccorso nel parco del Ticino, nella zona del Chiozzo, vicino a Pavia.
Leggi anche: Parco del Ticino: piantati 6.000 alberi per il nuovo Bosco degli Chef
Argomenti più discussi: Plastic Free e Parco Ticino insieme a Trecate per una giornata di pulizia ambientale; Plastic Free organizza una giornata di pulizia nelle aree protette del Ticino e Lago Maggiore; Trecate, la stazione fantasma al centro del voto: oltre le promesse serve il coraggio della realtà.
Milano - l'attuale aspetto di Piazza Vetra, oggi parte del Parco delle Basiliche, lascia trasparire ben poco dell'antico aspetto. La piazza appare per la prima volta in una mappa della città del 1500 facebook
Plastic Free organizza una giornata di pulizia nelle aree protette del Ticino e Lago MaggioreMartedì 26 maggio l’iniziativa promossa da Plastic Free e dall’Ente Parco Ticino e Lago Maggiore coinvolgerà cittadini e volontari in una mattinata dedicata all’ambiente ... varesenews.it