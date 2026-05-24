A Trecate una giornata per pulire il Parco del Ticino dai rifiuti

A Trecate si svolge una giornata dedicata alla pulizia del Parco del Ticino, con l’obiettivo di rimuovere rifiuti e plastica abbandonati nell’area. L’iniziativa coinvolge volontari che si dedicano alla raccolta dei rifiuti lungo i sentieri e nelle zone più colpite. L’evento mira a migliorare la condizione del parco e sensibilizzare sull’importanza di rispettare gli spazi naturali. Nessuna informazione è stata fornita sui partecipanti o sulle organizzazioni coinvolte.

Il Parco del Ticino e Lago Maggiore sarà al centro di una giornata di pulizia ambientale per rimuovere i rifiuti e la plastica abbandonati. L'appuntamento è fissato per il 26 maggio a Trecate, in provincia di Novara, e nasce dalla collaborazione tra l'Ente di gestione delle aree protette e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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