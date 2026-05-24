A scuola di sottomissione | tra i banchi gli stranieri stanno superando gli italiani

A Milano, 35 aule su un totale non specificato hanno una maggioranza di studenti stranieri. A Monfalcone, questa percentuale supera il 70%. I dati indicano una presenza significativa di studenti stranieri nelle scuole di queste città. Non sono fornite informazioni sul numero totale di aule o su altre aree geografiche. La percentuale di studenti stranieri varia tra le diverse località italiane.

A Milano sono 35 le aule a maggioranza extracomunitaria. Va peggio a Monfalcone: le percentuali sono oltre il 70%. Gli islamici in Italia, nel 2050, saranno il doppio. I dati parlano chiaro: entro il 2050, i musulmani in Europa rappresenteranno almeno l’11 per cento della popolazione. Questo lo scenario ipotizzato dal centro studi americano Pew research nel caso in cui non si dovessero intensificare gli sbarchi di migranti da Paesi islamici. Nello stesso studio, inoltre, si immagina anche quale sarà la situazione in Italia. Anche in questo scenario, i dati non sono confortanti: entro il 2050, la popolazione musulmana, nel caso di alti tassi di sbarchi, dovrebbe superare il 14%. 🔗 Leggi su Laverita.info

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