A Romagnano Sesia l’evento gratuito formativo dedicato a progettisti e installatori sui temi di climatizzazione e riscaldamento

Martedì 26 maggio, presso la Cantina Ioppa in via Delle Pallotte 10, si terrà un evento gratuito dedicato a progettisti e installatori nel settore HVAC. L’incontro, promosso dalla multinazionale giapponese, fa parte del Daikin Tour 2026 e si focalizza su tematiche di climatizzazione e riscaldamento. La partecipazione è aperta a professionisti interessati a aggiornamenti e formazione specifica nel settore.

Il Daikin Tour 2026 arriva a Romagnano Sesia. L’evento formativo dedicato a progettisti e installatori del settore Hvac e organizzato dalla multinazionale giapponese si svolgerà martedì 26 maggio, presso Cantina Ioppa in via Delle Pallotte 10.Il tour, arrivato alla sua quarta edizione e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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