A Monte Urano soddisfa la spedizione dell’Alma Juventus

Notizia in breve

A Monte Urano, l’Alma Juventus ha completato con successo una spedizione. La squadra di ciclismo, che include sia le formazioni di strada sia quelle di mountain bike, ha ottenuto risultati positivi nelle competizioni recenti. La Scd Alma Juventus Fano ha partecipato a diverse gare, registrando buoni piazzamenti nelle discipline su strada e in mountain bike. La squadra ha continuato a competere attivamente nelle varie categorie, ottenendo riconoscimenti per le prestazioni fornite.