A Monte Urano soddisfa la spedizione dell’Alma Juventus
A Monte Urano, l’Alma Juventus ha completato con successo una spedizione. La squadra di ciclismo, che include sia le formazioni di strada sia quelle di mountain bike, ha ottenuto risultati positivi nelle competizioni recenti. La Scd Alma Juventus Fano ha partecipato a diverse gare, registrando buoni piazzamenti nelle discipline su strada e in mountain bike. La squadra ha continuato a competere attivamente nelle varie categorie, ottenendo riconoscimenti per le prestazioni fornite.
Successi per la Scd Alma Juventus Fano ciclismo, impegnata con le sue formazioni sia nell’abituale ciclismo su strada che in mountain bike. Il palcoscenico principale della giornata è stato Monte Urano, dove le categorie Allievi ed Esordienti hanno affrontato la prima prova del prestigioso " Trittico Marchigiano " nel 2° Trofeo Tommaso Romanelli-Memorial Luca Romanelli. La gara degli Allievi dei diesse Filippo Beltrami e Gabriele Gorini prevedeva un circuito iniziale di sei giri pianeggianti, prima di affrontare i due decisivi passaggi sulla salita verso il borgo. La partenza è stata subito fortissima, tale da costringere ben presto al ritiro Massimo Ranieri e Federico Pogliaghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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