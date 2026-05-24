A Mirto non c' è due senza tre Zingales è sindaco

Notizia in breve

A Mirto, Maurizio Zingales è stato riconfermato sindaco, segnando la sua terza elezione consecutiva. Zingales, membro della Cgil e presidente del Coordinamento Piccoli Comuni di Anci Sicilia, si è ricandidato senza alleanze e ha ottenuto nuovamente il mandato. La consultazione elettorale si è conclusa con la sua vittoria e la conferma della sua posizione di primo cittadino.