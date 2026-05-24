A Mirto non c' è due senza tre Zingales è sindaco
A Mirto, Maurizio Zingales è stato riconfermato sindaco, segnando la sua terza elezione consecutiva. Zingales, membro della Cgil e presidente del Coordinamento Piccoli Comuni di Anci Sicilia, si è ricandidato senza alleanze e ha ottenuto nuovamente il mandato. La consultazione elettorale si è conclusa con la sua vittoria e la conferma della sua posizione di primo cittadino.
Non c'è due senza tre per Maurizio Zingales. Sarà ancora lui il sindaco di Mirto. Zingales, esponente Cgil, è presidente del Coordinamento Piccoli Comuni di Anci Sicilia e si ricandidava da solo alla guida del Comune per la terza volta. Zingales in passato era stato assessore a Mirto prima di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Villabate, il geologo Alessandro Zingales designato tra gli assessori del candidato sindaco OliveriA Villabate, il candidato sindaco Oliveri ha annunciato la nomina di un nuovo assessore, un geologo con competenze in lavori pubblici, urbanistica,...
Conta dei danni a Chieti e stato di calamità, il sindaco Ferrara: "Si chiude una tre giorni senza precedenti"Dopo tre giorni di maltempo intenso, il Comune di Chieti sta valutando i danni causati dall’emergenza.