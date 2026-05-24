A Milano Marittima un evento speciale per celebrare i grandi successi nel pet care

A Milano Marittima si è svolto un evento per festeggiare i 25 anni di attività di uno store specializzato in prodotti per animali domestici. Lo shop, considerato uno dei principali nel settore pet dell’Emilia-Romagna, ha organizzato una manifestazione per commemorare questo traguardo. La celebrazione ha coinvolto clienti e rappresentanti del settore, sottolineando la crescita e la presenza consolidata nel mercato locale.

Uno shop che è diventato nel tempo una delle principali realtà del settore pet in Emilia-Romagna, sinonimo di qualità e affidabilità per i clienti, celebra i suoi primi 25 anni di attività.Robinson Pet Shop: 25 anni di successi e qualitàRobinson Pet Shop celebra 25 anni, un traguardo che racconta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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