A Londra si può fare il bagno nel Tamigi dopo 6 anni di lavori apre il primo sito di balneazione ed è gratis

A Londra, è ora possibile nuotare nel Tamigi grazie all'apertura del primo sito balneabile gratuito nel fiume. Dopo sei anni di lavori e controlli, questa zona permette di fare il bagno nel corso d'acqua, che fino a pochi anni fa non era considerato adatto alla balneazione. La nuova area si trova in una zona centrale e accessibile di fronte alla città.

Il Tamigi versione spiaggia sembra una scena improbabile e invece è diventato realtà. Dopo sei anni di lavori e controlli, a Londra apre il primo sito balneabile gratuito dove fare il bagno nel celebre fiume, un motivo in più per amare la capitale inglese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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