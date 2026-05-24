A Fontanelle seggi affollati e candidati che distribuivano facsimile nel parcheggio

A Fontanelle, alla scuola Giovanni Verga, i seggi erano molto affollati. Durante l’ora di pranzo, alcuni candidati si trovavano nel parcheggio di fronte all’ingresso, mentre distribuivano facsimile agli elettori che arrivavano in auto. Le persone attendevano in fila per votare, mentre altri candidati si muovevano tra le auto con volantini e materiale elettorale. La scena si ripeteva tra le auto parcheggiate e le persone in attesa di entrare.

A Fontanelle seggi affollati alla scuola Giovanni Verga. Ma anche candidati che, soprattutto a ora di pranzo, distribuivano facsimile agli elettori che parcheggiavano nello slargo di fronte all'istituto. Alcuni segni di questi tentativi di convincere gli ultimi indecisi e giocarsi il cosiddetto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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