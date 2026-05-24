A chi dare la preferenza? Oltre 500 candidati consiglieri ad Arezzo | l' elenco completo

A Arezzo sono oltre 500 i candidati consiglieri comunali distribuiti su 18 liste. È possibile consultare l’elenco completo dei candidati sindaci e consiglieri attraverso un apposito link. Gli elettori potranno esprimere le proprie preferenze scegliendo tra i diversi candidati presenti nelle liste. La consultazione riguarda le elezioni comunali in corso. Non sono state segnalate irregolarità o variazioni rispetto alla lista ufficiale.

A questo link tutti i candidati sindaci e gli oltre 500 candidati consiglieri comunali (18 le liste complessive) a cui poter accordare la propria preferenza alle urne di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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