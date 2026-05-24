A che ora la F1 su TV8 oggi GP Canada 2026 | programma gara in chiaro

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 si svolgerà domenica 24 maggio alle 22:00 e sarà trasmesso in chiaro su TV8. La gara si terrà sul circuito di Montreal, costruito negli anni ’70 e con poche modifiche successive. È il quinto di 22 appuntamenti in calendario per questa stagione.

Il Gran Premio del Canada di F1 scatterà alle ore 22:00 di domenica 24 maggio. Il Circus affronterà il quinto dei suoi ventidue appuntamenti rimasti in calendario sul tracciato di Montreal, edificato negli anni ’70 e da allora modificato in maniera marginale. D’altronde, si usa il perimetro di un’isola artificiale e di spazio ce n’è poco! Uno dei tratti più famosi è il famigerato Wall of Champions, il muro in cemento all’uscita dell’ultima chicane prima del traguardo. Deve il suo nomignolo all’edizione del 1999, durante la quale vi andarono a sbattere ben tre Campioni del Mondo, ossia Michael Schumacher, Damon Hill e Jacques Villeneuve. Da allora, il soprannome è rimasto anche se alla lista si è aggiunto solo Sebastian Vettel e non in gara, bensì in prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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