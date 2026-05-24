a che ora fare lo spuntino per non ingrassare

Gli esperti consigliano di programmare lo spuntino tra le 16 e le 17 per evitare di consumare pasti troppo abbondanti. Questo intervallo permette di mantenere stabile l’appetito e prevenire gli eccessi durante i pasti principali. La scelta di uno spuntino leggero, come frutta o uno yogurt, aiuta a controllare la fame senza aumentare troppo le calorie giornaliere. È importante rispettare questo orario per favorire un equilibrio alimentare durante l’intera giornata.

Mangiare fuori pasto non è necessariamente da demonizzare. Uno spuntino salutare può essere utile per controllare l'appetito e mantenere stabile il livello di energia. Mangiare tra un pasto e l'altro evita cali improvvisi che portano ad arrivare ai pasti principali con un appetito eccessivo, condizione che spesso favorisce un consumo maggiore di calorie. Non si tratta quindi di mangiare di più, ma di distribuire meglio l'assunzione di cibo nel corso della giornata, rendendo più equilibrato il rapporto tra fame e sazietà. Non esiste un orario universale valido per tutti in cui fare uno spuntino. Il momento ideale dipende infatti dalla propria routine quotidiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Spuntino da 500kcal fa ingrassare

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